Барселона, Испания, , 17:27 — REGNUM Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что клуб согласовал трансферы двух футболистов, которые состоятся ближайшим летом.

«Мы подписали двух игроков на следующий сезон: один — полузащитник, другой — центральный защитник. Но мне не разрешено называть их имена», — цитирует Жоана Лапорта журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает сам Романо, речь идет о центральном защитнике лондонского «Челси» и сборной Дании Андреасе Кристенсене и опорном полузащитнике «Милана» Франке Кессье.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в 26-ти матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. На счету Кессье пять голов в 23-х турах итальянской Серии А 2021/22.