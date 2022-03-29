Москва, 29 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы, глава попечительского совета Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Вячеслав Володин в день рождения режиссера Станислава Говорухина почтил память народного артиста России.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Вместе с коллегами и друзьями великого режиссера Володин возложил цветы к мемориальной доске, установленной в память о великом режиссере на фасаде здания ВГИКа.

«Сегодня ему исполнилось бы 86. На самом деле он всегда был молод. И годы на нем не сказывались абсолютно. Это действительно уникальный человек. Отличался от многих тем, что говорил правду, формировал позицию, и, несмотря на разные оценки, он шёл своей дорогой», — сказал Володин, беседуя со стипендиатами премии имени Станислава Говорухина для студентов ВГИКа.

Он также призвал молодое поколение изучать творчество, мировоззрение и философию кинорежиссера, используя всевозможные способы, в том числе через кинопоказы, выставки и фестивали.

Вместе с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым, преподавателями и студентами вуза Володин осмотрел выставку, посвященную творчеству Говорухина. Также Малышев рассказал спикеру Госдумы об участии студентов института в фестивале творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», который прошёл летом 2021 года в Саратовской области по инициативе Володина, и показал ему лучшие работы.

Кроме того, на встрече Володин сообщил об инициативе проведения Всероссийского фестиваля жанрового кино имени Станислава Говорухина. Учредителями кинофестиваля под названием «Место встречи изменить нельзя» выступят Союз кинематографистов России и Гильдия кинорежиссеров. Мероприятие планируется проводить ежегодно в конце марта в Москве и в ряде регионов.

В программу фестиваля войдут показы российских игровых и документальных фильмов, как полнометражных, так и короткометражных. Также будут организованы ретроспективные показы художественных и документальных фильмов Станислава Говорухина. Основной площадкой для кинопоказов станет Центральный дом кинематографистов в Москве. Фестиваль включает образовательную и просветительскую часть. Известные российские кинорежиссеры, сценаристы и операторы проведут мастер-классы для детей и подростков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, актер и режиссер, народный артист РФ Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года. 29 марта 2022 года Станиславу Говорухину могло исполниться 86 лет.