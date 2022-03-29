Белгород, 29 марта 2022, 17:34 — REGNUM Несколько самых востребованных общественных мест Белгорода ждёт благоустройство, сообщил 29 марта губернатор Вячеслав Гладков.
Изменения затронут набережную реки Везелки, где планируется обустройство вело-пешеходного маршрута через Парк Победы к лесопарку Сосновка, Архиерейскую рощу с новыми площадками, пунктами проката, велоинфрастуктурой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде к августу 2023 года также планируют построить масштабный парк аттракционов.
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