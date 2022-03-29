Белгород, , 17:34 — REGNUM Несколько самых востребованных общественных мест Белгорода ждёт благоустройство, сообщил 29 марта губернатор Вячеслав Гладков.

Сквер в Белгороде Https://www.beladm.ru/

Изменения затронут набережную реки Везелки, где планируется обустройство вело-пешеходного маршрута через Парк Победы к лесопарку Сосновка, Архиерейскую рощу с новыми площадками, пунктами проката, велоинфрастуктурой.

«Прежде чем приступить к благоустройству парка имени Ленина, прошло много общественных обсуждений. Мы должны, прежде всего, позаботиться о сохранении таких мест притяжения, как, например, столы для игры в шахматы и историческая арка на входе в парк. Также в планах реанимировать существующее озеленение и увеличить его площадь. Ну, а чтобы каждый житель смог найти занятие по душе, парк будет разделён на пять функциональных зон: семейную, спортивную, событийную, тихую и сад философов», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде к августу 2023 года также планируют построить масштабный парк аттракционов.

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