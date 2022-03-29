Челябинск, , 17:21 — REGNUM В Челябинской области руководство одной коммерческой фирмы укрыло от налогообложения более 2 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Kakprosto.ru

По информации следствия, преступление было совершено в 2020 — 2021 годах. Руководство организации знало о выставленных инкассовых поручениях и поэтому осуществляло расчёты через счета третьих лиц либо при помощи взаимозачётов.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Расследование дела продолжается.