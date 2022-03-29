Амстердам, 29 марта, 2022, 17:21 — ИА Регнум. О высылке из Нидерландов 17 российских дипломатов, подозреваемых властями этой страны в шпионаже, сообщил 29 марта голландский МИД. В МИД Нидерландов был вызвал российский посол.

Нидерланды

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«Посол был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки», — говорится в сообщении голландского внешнеполитического ведомства.

Российских дипломатов подозревают в том, что они «тайно осуществляют разведывательную деятельность». Основанием для таких подозрений стали заявления служб общей и военной разведки и безопасности Нидерландов.