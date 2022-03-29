Тюмень, 29 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанет сотрудница городской поликлиники № 1, которая обвиняется в хищении более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тменской области.

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Следствием установлено, что женщина совместно с главным бухгалтером 201−2017 годах предоставляла на подпись главному врачу поликлиники фиктивные договора со специалистами, не состоявшими в штате учреждения, на оказание платных услуг по проведению медицинских осмотров. Затем она выводила выделенные на оплату труда специалистов деньги через оформленные на их имя банковские карты. Общая сумма похищенных денег составила свыше 2,2 млн рублей.

Бывшая сотрудница поликлиники обвиняется в мошенничестве. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области мошенники обманули более 40 человек под видом оказания бесплатной юридической помощи.