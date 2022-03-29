Воронежский стадион профсоюзов на пять лет перейдёт в управление региона
Воронеж, 29 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Центральный стадион профсоюзов, располагающийся в центре Воронежа и являющийся домашней ареной ФК «Факел», на пять лет будет передан в управление Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев написал 29 марта в телеграм-канале.
Гусев сообщил, что на данный момент сторонами обсуждены основные параметры соглашения между профсоюзами и правительством региона.
Он добавил, что управлять стадионом будет ГБУ ВО «Спортсооружения».
Губернатор заверил, что стадион профсоюзов в центре Воронежа останется исключительно спортивной ареной. По его словам, стадион будет сразу готовится под требования Российской премьер-лиги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона побывал на Центральном стадионе профсоюзов и подверг резкой критике работу его руководства. Негодование главы региона вызвала торговля «трусами», а также состояние самого стадиона.