Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
Брюссель, 29 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Власти Бельгии приняли решение выслать с территории страны 21 российского дипломата, сообщает 29 марта телеканал RTBF.
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Флаг Бельгии
По утверждению телеканала, российских дипломатов объявили персонами «нон-грата» «за шпионаж или угрозу безопасности страны».
Напомним, ранее 29 марта глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о высылке за пределы королевства 17 сотрудников российского посольства.