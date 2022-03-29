Москва, 29 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. 24-летний фланговый атакующий защитник московского «Спартака» Айртон Дантас покинул Россию и улетел в Бразилию для подписания контракта с «Фламенго». Об этом сообщила Лижия Кардосо, являющаяся супругой Сирило — бывшего нападающего сборной России по футзалу.

Андрей Пронин ИА REGNUM Айртон

Ранее сообщалось, что Айртон может провести остаток сезона во «Фламенго», так как ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Айртон Дантас принял участие в 21-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом в ворота подмосковных «Химок» и получил пять желтых карточек.

Айртон выступает за «Спартак» с 1 января 2019 года после перехода из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.