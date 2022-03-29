Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 17:11 — REGNUM В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области намерены в кратчайшие сроки найти нового подрядчика, который займется проектом реконструкции системы водоснабжения села Великое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Великое Фото сайта selo-velikoe.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM Гаврилов-Ямский район остался без финансирования в рамках регионального проекта «Чистая вода», не получив 38 миллионов на реконструкцию системы водоснабжения села Великое. Районные власти подвел подрядчик — ООО «Экомакс-проект». Данная фирма должна была скорректировать проектную документацию, однако за 150 дней не справилась с задачей. Муниципальный контракт не был исполнен к обозначенному в договоре 23 сентября 2021 года.

«Экомакс-проект» дали время на завершение работ до февраля 2022 года, но компания все равно не смогла представить полный пакет документов в госэкспертизу. В итоге контракт с ней расторгли в одностороннем порядке, а Ярославское управление ФАС 2 марта 2022 года включил подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако «Экомакс-проект» обжалует одностороннее расторжение контракта в арбитражном суде. Процесс может затянуться, что не приблизит жителей села Великое к реализации проекта «Чистая вода».

В Ярославском УФАС рекомендовали властям Гаврилов-Ямского района не ждать исхода тяжбы и искать нового подрядчика через конкурсные процедуры. В районной администрации намерены следовать данной рекомендации.

«Мы давно бьемся за качество воды в селе Великом. При этом меняется федеральное законодательство. Мы вынуждены были пойти на корректировку уже существующего проекта системы водоотведения. Костромской подрядчик нас подвел. Мы будем заново объявлять конкурсные процедуры, как нам рекомендует УФАС. Постараемся сделать все, чтобы добиться целей и попасть в региональный проект», — заявил глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.

Новый конкурс по корректировке проектной документации районные власти намерены провести уже в апреле 2022 года.

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