Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Поставки в Россию средств личной гигиены решила приостановить американская Johnson & Johnson, сообщили 29 марта в пресс-службе компании.

Продукция Johnson & Johnson на магазинной полке ParentingPatch

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Решение принято из-за проведения Россией спецоперации на Украине — «в связи с увеличением масштаба гуманитарного кризиса». Ранее компания решила прекратить рекламную деятельность в России, а также инвестиции.

Кроме того, американской компанией принято решение увеличить пожертвования Украине на гуманитарные цели с пяти миллионов долларов до десяти.

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