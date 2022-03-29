Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге фуд-траки (кафе на колёсах) «Теремка» смогут заменить временно неработающие точки сети ресторанов «Макдоналдс». Об этом 29 марта заявил генеральный директор сети ресторанов русской кухни в Петербурге Виталий Свидовский, передаёт «Петербургский дневник».

Очередь в «Теремок» в торговом комплексе «Галерея» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, на улицах города могут появиться несколько фуд-траков «Теремка» — рядом с закрытыми кафе американской сети. Эту перспективу дирекция компании уже обсудила с правительством Петербурга.

В «Теремке» уже имеется всё необходимое оборудование. Адреса расположения этих точек пока неизвестны, но точно там, где поблизости нет других ресторанов сети.

Такие точки будут работать только на время, пока закрыта большая часть ресторанов американской сети фаст-фуда. На сегодняшний день принимают посетителей только рестораны «Макдоналдс», работающие по франшизе. Они расположены в городских вокзалах и в аэропорту «Пулково».

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