Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Американский мультфильм «В поисках Немо» может лечь в основу предстоящего сериала от Disney Plus. Соответствующую информацию 29 марта приводит Screen Rant.

Кадр из мультфильма «В поисках Дори» Скриншот YouTube

Известно, что разработкой сериала займутся все авторы оригинального мультфильма, включая режиссёра Эндрю Стэнтон. Дата выхода будущего проекта пока что неизвестна.

Напомним, что премьера «В поисках Немо» состоялась в 2003 году. В 2016 году в прокате появился сиквел мультфильма, получивший название «В поисках Дори».

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