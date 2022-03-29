Вашингтон, 29 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Американский мультфильм «В поисках Немо» может лечь в основу предстоящего сериала от Disney Plus. Соответствующую информацию 29 марта приводит Screen Rant.

Скриншот YouTube Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

Известно, что разработкой сериала займутся все авторы оригинального мультфильма, включая режиссёра ЭндрюСтэнтон. Дата выхода будущего проекта пока что неизвестна.

Напомним, что премьера «В поисках Немо» состоялась в 2003 году. В 2016 году в прокате появился сиквел мультфильма, получивший название «В поисках Дори».