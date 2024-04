Кострома, 29 марта, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Администрация Костромы назвала маршруты общественного транспорта, которые предлагается оставить без изменений. Об этом сообщает «Kostroma.Today».

Наталья Диева Автобус в Костроме

Напомним, в ближайшее время перевозчиков и горожан ожидает транспортная реформа. Чиновники заказали обследование пассажиропотока у московской организации с тем, чтобы специалисты дали рекомендации по оптимизации перевозок. Специалисты центра видят необходимость во внедрении гибкой схемы оплаты проезда, повышении цены за билет, увеличении вместимости машин на линиях и сокращении дублирующих маршрутов.

Москвичи предлагают сократить 14 из 43 действующих автобусных и троллейбусных маршрутов — No 42, 24, 48, 51, 56, 76, 81, 99, 23, 44, 26, 10, 9, а также троллейбус No 6. Ещё 15 направлений могут оставить без изменений. К ним отнесены автобусы No 1, 8, 11, 13, 15, 52, 57, 65, 66, троллейбус No 9. Остальные 14 маршрутов будут скорректированы таким образом, чтобы компенсировать ликвидированные.

Всего разработано 4 варианта схем маршрутной сети, все варианты представили костромским депутатам. Выбрать один из вариантов чиновники должны до 1 мая. Горожанам ввиду «отсутствия времени» и «специфичности представленной информации» показывать варианты не планируют.