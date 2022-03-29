Вашингтон, 29 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Верховный суд США согласился рассмотреть жалобу против калифорнийского закона, направленного на борьбу с жестоким обращением с животными, сообщает 29 марта Reuters.

Pixabay.com Свиньи

Действующий в штате закон Proposition 12 обязывает компании продавать мясо только тех свиней, которые ранее содержались в хороших условиях и могли свободно передвигаться в клетках. В 2018 году данная мера был одобрена более чем 60% избирателей штата. Однако ограничения оспариваются двумя торговыми группами, которые жалуются на трудности в межгосударственной торговле.

В суд обратились адвокаты национального совета производителей свинины и американской федерации фермерских бюро.