Самара, 29 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе к 23-летнему российскому фланговому защитнику Юрию Горшкову со стороны московского «Спартака».

Kc-camapa.ru Матч Крыльев советов с Оренбургом

«Еще два месяца чемпионата. Мы готовимся к следующему матчу. И наши мысли только об этом. Переговоров со «Спартаком» не было», — цитирует Корниленко издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сергей Корниленко принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Горшков перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» за 200 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.