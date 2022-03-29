Калуга, , 17:46 — REGNUM Флаг Донецкой Народной Республики от жителей Мариуполя передали 29 марта в Калуге губернатору Владиславу Шапше посетившие Донбасс представитель Народного фронта Московской области Юрий Ваганов и депутат Законодательного собрания Калужской области Виталий Ковалев. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Флаг Донецкой Народной Республики от жителей Мариуполя передали 29 марта калужскому губернатору Владиславу Шапше Фото пресс-службы правительства Калужской области.

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В рамках рабочей встречи Владиславу Шапше рассказали об организации и кураторстве отправки на Донбасс гуманитарной помощи, собранной жителями Калужской и Московской областей. Конечным пунктом маршрута стал город Мариуполь Донецкой Народной Республики. Взрослые и дети, находящиеся в трудной ситуации, получили продукты питания и предметы личной гигиены. Один из символов Калужской области — флаг региона — был развернут в освобожденном Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM очередной гуманитарный груз для пострадавших жителей Донбасса отправился 24 марта из Калужской области. В составе груза: сахар, крупы, печенье и консервы.

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