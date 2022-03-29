Калуга, 29 марта 2022, 17:46 — REGNUM Флаг Донецкой Народной Республики от жителей Мариуполя передали 29 марта в Калуге губернатору Владиславу Шапше посетившие Донбасс представитель Народного фронта Московской области Юрий Ваганов и депутат Законодательного собрания Калужской области Виталий Ковалев. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Флаг Донецкой Народной Республики от жителей Мариуполя передали 29 марта калужскому губернатору Владиславу Шапше
Флаг Донецкой Народной Республики от жителей Мариуполя передали 29 марта калужскому губернатору Владиславу Шапше
Фото пресс-службы правительства Калужской области.

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В рамках рабочей встречи Владиславу Шапше рассказали об организации и кураторстве отправки на Донбасс гуманитарной помощи, собранной жителями Калужской и Московской областей. Конечным пунктом маршрута стал город Мариуполь Донецкой Народной Республики. Взрослые и дети, находящиеся в трудной ситуации, получили продукты питания и предметы личной гигиены. Один из символов Калужской области — флаг региона — был развернут в освобожденном Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM очередной гуманитарный груз для пострадавших жителей Донбасса отправился 24 марта из Калужской области. В составе груза: сахар, крупы, печенье и консервы.

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