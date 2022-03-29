Некрасовское, Ярославская область, , 17:07 — REGNUM В Ярославской области возвращают два автобусных маршрута до Костромы: один из поселка Некрасовское, второй из Ярославля. Об этом заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Посёлок Некрасовское Ярославской области Wikipedia.org

«На прямую линию в феврале обращалась жительница Некрасовского Татьяна Николаевна. Она просила вернуть прямой автобус до Костромы. После его отмены местные жители, среди которых много студентов, добирались до соседнего города на перекладных и с пересадками. Я обещал найти решение», — напомнил глава региона.

Он сообщил, что автобус из Некрасовского № 5213 начнёт снова ходить по маршруту с 30 марта. Из посёлка он будет отправляться в 11:00, 15:10 и 19:05. Из Костромы в 9:30, 12:40 и 18:05.

Помимо этого вернут и рейс №123 с сообщением Ярославль — Кострома, который также будет заезжать в Некрасовское. Посёлок он будет проезжать в 7:45, а обратно из Костромы возвращаться в 20:20.