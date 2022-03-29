Бухарест, , 16:58 — REGNUM С 1 апреля нынешнего года цена на тепловую энергию в столице Румынии увеличится вдвое. Об этом 29 марта со ссылкой на Генеральный совет бухарестского муниципалитета (ГСМБ) сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Отопление Images Money

Согласно официальной информации, стоимость одной гигакалории тепла повысится со 140 леев до 330 леев (соответственно — с $31,5 до $74,3). Телеканал отмечает, что на протяжении последних нескольких лет городская администрация искусственно сдерживала соответствующие цены, однако в данный момент необходимых средств у мэрии Бухареста для этого нет.

Как ожидается, в ближайшее время городские власти рассмотрят вопрос о выделении жилищных компенсаций для наиболее малоимущих жителей столицы.

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