Унеча, , 16:59 — REGNUM Двое подростков госпитализированы в реанимацию Унечской ЦРБ Брянской области в результате отравления медицинскими препаратами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

Аптека Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Бригада скорой помощи 28 марта доставила в больницу несовершеннолетних 2005 года рождения в тяжёлом состоянии. Пришедший в сознание подросток пояснил, что накануне он с другом приобрёл в одной из аптек Унечи психотропный препарат. Приятели употребили средство, а затем почувствовали себя плохо. По предварительным данным, они отравились медицинскими препаратами.

По факту отравления несовершеннолетних прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка как органам системы профилактики безнадзорности, так и аптечной организации, продавшей подросткам психотропный препарат без рецепта врача.