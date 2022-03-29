Вашингтон, , 16:53 — REGNUM США разрабатывают новые антироссийские санкции, которые должны ударить по цепочке поставок в оборонной сфере, сообщает 29 марта Reuters со ссылкой на первого заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

По его словам, Вашингтон и союзники разрабатывают санкции, которые ударят по различным секторам российской экономики, играющим ключевую роль для продолжения спецоперации на Украине.

Отмечается, что санкции также будут нацелены на альтернативных военных поставщиков, работающих с Россией.