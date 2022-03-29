Тюмень, , 16:53 — REGNUM В Тюмени на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор 60-летнему обвиняемому в убийстве 14-летней давности.

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В суде установлено, что в октябре 2007 года между обвиняемым и его свояком в доме, расположенном в селе Марково Заводоуковского района, произошла ссора. Обвиняемый напал на хозяина дома с ножом и нанес им несколько ударов, от которых мужчина умер. Пытаясь скрыть следы убийства, обвиняемый вывез тело свояка в лесной массив вблизи села Старая Заимка и закопал. Родственникам и знакомым он сообщил, что мужчина уехал из села по работе. Для проверки изложенных в заявлении фактов в Генпрокуратуру РФ было направлено заявление.

В ноябре 2019 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), затем задержан подозреваемый. В ходе следствия были обнаружены останки убитого, что подтвердила генетическая экспертиза.

Коллегия присяжных заседателей в Калининском районном суде Тюмени единодушно признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима.