Москва, 29 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Польша провоцирует разрушение отношений с Россией, рассуждая о перспективе высылки из Варшавы российского посла, заявила 29 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

jamajkamusic Польша

Она отметила, что подобные заявления отражают застарелые проблемы Польши и «зашкаливающую» русофобию.

«Просто разрушение двусторонних отношений без фиксации де-юре, де-факто. Объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами», — сказала Захарова.

При этом она пояснила, что ни одно из враждебных действий Польши в отношении России не останется без ответа.

«При этом в дипломатии действует хорошо известный принцип взаимности, мы к нему прибегаем, и в данном случае эта ситуация не станет исключением, мы будем действовать по этому же принципу: ни одно из враждебных польских поползновений не останется без ответа», — подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, 28 марта Польшу покинули 45 российских дипломатов, объявленные Варшавой персонами «нон-грата».