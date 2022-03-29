29 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 17:21 — REGNUM В конфликте России и Украины забрезжил мирный свет. Россия, как рассказали участники российской делегации в Стамбуле, снизит военную активность сразу по двум направлениям — киевскому и черниговскому. Это означает, что делаются первые шаги к деэскалации и её конечному результату — прекращению боевых действий.

Специальная операция России по денацификации Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Почему именно сейчас? Главная причина — тотальное уничтожение украинской военной инфраструктуры, что даёт для России возможности для манёвров. Каких-то других способов противостоять Вооружённым силам РФ для ВСУ, кроме террористической тактики прятаться за мирных людей, не осталось. Нет ни авиации, ни флота, ни достаточных сил ПВО, сократился парк бронетехники, уменьшились арсеналы оружия и боеприпасов. Не хватает и топлива.

Поэтому сейчас России можно сосредоточиться на освобождении Донбасса и зачистке наиболее непримиримых групп националистов. В том числе и тех, которые под предлогом территориальной обороны продолжают сидеть в Киеве. Им больше не останется причин оставаться, по сути, в тылу. Украинских, русских, белорусских, чеченских и грузинских неонацистов необходимо выманить из комфортной столицы на передовую. А также дать глоток воздуха мирным жителям Украины, чтобы не допустить в стране гуманитарной катастрофы.

Продолжая решение задач в Донбассе, ни в коем случае нельзя возвращать противнику освобождённые территории юга Украины — Херсонскую и часть Запорожской областей, а также на севере части Харьковской и Сумской областей. Если киевский режим там вернёт контроль, местное население окажется в прямой опасности, как это уже было в оккупированных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, где нацисты убивали и насиловали население, подвергали его издевательствам и унижениям. От пыток, расправ и прочего беззакония людей не спасёт ни один межгосударственный договор, поэтому нужно сохранить ответственность за жителей.

Совсем скоро Россию ждут новые вызовы. В первую очередь это восстановление Донбасса после окончательного освобождения, которое приближается хотя и неспешно, но неотвратимо. Российская Федерация впервые будет иметь дело с официально признанным ею Донбассом, и необходимо помочь ему выйти из окопов и обустроить мирную жизнь. Не исключено, что в составе нашей страны — недавно глава ЛНР Леонид Пасечник допустил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав РФ.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

Кроме того, следует быть готовыми к усилению конфронтации с Западом. Если Евросоюз решится разорвать газовые контракты из-за требования России оплачивать поставки в рублях, а такая вероятность со стороны ЕС как минимум заявлена, мы совсем скоро увидим небывалую прежде картину резких экономических изменений на континенте. Оставшись без фундамента, европейская экономика закачается и начнёт падать, что разбудит социальные бури и приведёт к стремительной радикализации и деградации общества в странах Евросоюза. Россия, безусловно, выстоит, но за катаклизмами соседей необходимо наблюдать во всеоружии, с готовностью к провокациям и неожиданностям.