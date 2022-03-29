Москва, , 16:51 — REGNUM Эмоции американского президента Джо Байдена по поводу России и её руководства становятся опасными, остаётся надеяться, что Вашингтон не сделает непоправимых шагов, сообщила 29 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Комментируя ряд скандальных заявлений Байдена по поводу России и лично президента страны Владимира Путина, в частности, сделанных недавно в Варшаве, Захарова сказала:

«Я бы хотела выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме и Госдепартаменте заявления Байдена, не приведут к тому, что под их воздействием президент США совершит что-нибудь непоправимое и опасное для всего мира».

Она напомнила о важности отношений Москвы и Вашингтона, над которыми проделано много работы. Но они должны оставаться равноправными. Если Вашингтон подобными выпадами испортит отношения, то он и будет ответственным за их утрату.

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