Брянск, , 16:50 — REGNUM Около 500 вакантных мест трактористов для проведения весенне-полевых работ имеются в сельхозхозяйствах Брянской области, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе правительства региона.

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В новый сезон аграриям требуется 3 423 тракториста-машиниста. На весенние работы выйдут 2 929 механизаторов, недостающее количество восполнят за счёт привлечения резервных механизаторов внутри хозяйств, выпускников и практикантов профтехучилищ, привлечения работников других организаций АПК, студентов аграрных учебных заведений, заключения индивидуальных договоров. На балансе сельхозхозяйств имеется 3 328 тракторов всех марок, 1 115 плугов, 711 сеялок и 976 культиваторов, 121 посевной комплекс.

Всего в 2022 году прогнозная посевная площадь сельскохозяйственных культур в брянских хозяйствах всех категорий составит порядка 940 тысяч гектаров. Озимыми культурами засеяно 235 тысяч га, что на три тысячи гектаров больше 2021 года. Яровой сев планируется провести на площади свыше 400 тысяч га.