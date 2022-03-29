Чистопольский район, Татарстан, 29 марта, 2022, 16:57 — ИА Регнум. На 135-м км автодороги Р-239 в Чистопольском районе Татарии столкнулись два автомобиля. По информации регионального ГУ МЧС России, в аварии пострадало несколько человек.

ДТП

Авария произошла 29 марта в 15:20 (мск). Грузовик Iveco «Почты России» столкнулся с легковушкой «Лада Ларгус». Из-за сильного удара обе машины воспламенились. По предварительно информации, погибло шесть человек, передает «Татар-информ».

К ликвидации ДТП привлекалось 33 человека и 12 единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 19 января в Новошешминском районе Татарии столкнулись рейсовый автобус Hyundai и «КамАЗ» с прицепом.

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