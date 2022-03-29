Ярославль, 29 марта, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославской области существенная выросла средняя сумма взятки, в 2021 году она составила 180 тысяч рублей. Об этом на заседании Ярославской областной думы рассказал УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин.

sajinka2 Взятка

В ходе своего отчета о работе в 2021 году глава областной полиции рассказал о росте числа экономических преступлений. В 2021 году их зарегистрировано 257, в том числе 17 фактов взяточничества.

«Количество задокументированных случаев экономических преступлений возросло на 6 процентов, на четверть увеличилось число выявленных деяний в крупном и особо крупном размере. Увеличилось количество фактов дачи взятки, при этом средняя сумма взятки существенно возросла и составила 180 тысяч рублей. Годом ранее она составляла 102 тысячи рублей», — привел сравнение начальник УМВД по Ярославской области Андрей Липилин.

Также главный полицейский региона добавил, что в Ярославской области пресечена деятельность преступного сообщества, действовавшего в крупной энергосбытовой компании.