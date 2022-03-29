Москва, , 16:37 — REGNUM Польскому послу в России Кшиштофу Краевскому российский МИД заявил, что грузовой транспорт, следующий из РФ, недопустимо блокировать на границе, сообщила 29 марта журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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Речь идёт о блокировании поляками российских грузовиков на пограничном переходе Корощин. Нота с соответствующим требованием направлена в адрес МИД Польши. Российский дипломат отметила, что польские власти намеренно допускают, чтобы митингующие мешали проезду грузовиков из России.

По словам Захаровой, «очереди из фур растянулись на многие километры, причём речь не только об автопоездах с российскими и белорусскими автономерами, но и в общем-то о любом грузовом транспорте, который движется из Польши в сторону Белоруссии и России».

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