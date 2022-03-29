Орел, 29 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Орловской области суд вынес приговор в отношении двух бывших высокопоставленных полицейских и местного жителя, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 марта старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в краже бывших должностных лиц из числа руководства МО МВД России «Новодеревеньковское» УМВД России по Орловской области — заместителя начальника Джемита М. и начальника отделения ГИБДД Павла Д., а также жителя Новодеревеньковского района.

Как установлено судом и следствием, в августе 2019 года теперь уже бывшие полицейские незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, и 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО «Орел-Агро-Продукт». Третий фигурант дела, водитель, помог в перевозке похищенного рапса. Пшеница и рапс затем были проданы третьим лицам.

Ущерб, причинённый предпринимателю, оценивается в 280 тысяч рублей, причинённый ООО «Орел-Агро-Продукт», — в 624 тысячи рублей.

Суд приговорил М. к наказанию в виде четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима, Д. — в виде пяти лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима, водителю назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу.