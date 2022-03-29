Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в 2021 году получил товары из Белоруссии общей стоимостью в 1 млрд 25 млн долларов. Об этом 29 марта заявили в Смольном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочные продукты в магазине

«В прошлом году в Петербург из Республики Беларусь всего было импортировано товаров на сумму 1 миллиард 25 миллионов долларов. Это на 24,1% больше, чем в 2020 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Укрепления связей с республикой подтвердил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что «мы укрепляем горизонтальные связи, которые дают соответствующий результат».

Беглов отметил, что петербуржцы часто приобретают белорусскую продукцию. Город планирует увеличивать количество таких поставок.

При этом Санкт-Петербург также владеет пищевыми продуктами, которые может экспортировать в Белоруссию. На территории города насчитывается более 70 крупных и средних предприятий, а также более сотни малых.