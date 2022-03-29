Москва, , 16:29 — REGNUM Все преступления, совершенные в отношении российских военнослужащих, попавших в плен во время операции на Украине, тщательно фиксируются для привлечения всех виновных к ответственности, заявила 29 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом она сообщила, комментируя опубликованные в СМИ и соцсетях «жуткие видеокадры зверств украинских боевиков» в отношении российских военнопленных.

«Все эти военные преступления тщательно фиксируются. Виновные будут привлечены к ответственности», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что украинские нацисты, совершающие военные преступления, давно перестали быть людьми.

«Их расчеловечивание и поддержка этого процесса со стороны Запада — морально, этически, материально, вооружениями ‑ и привели к нынешней ситуации. Ровно этим они занимались восемь лет на территории Донецка и Луганска», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта депутат Госдумы РФ Владимир Шаманов сообщил о захвате двоих украинских существ мужского пола, причастных к пыткам пленённых российских военнослужащих.

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