Челябинск, 29 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Челябинской области мошенники обманули более 40 человек под видом оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенник

В группировку входили женщина и двое мужчин. По данным следствия, в интернете они размещали объявления о предоставлении гражданам бесплатной консультации по юридическим вопрос. Люди, в основном пожилые, приходили в офис и там их вводили в заблуждение, обещая решить любой юридический вопрос. Но на самом деле мошенники оценивали платежеспособность клиента, чтобы понять, сколько денег можно из него вытрясти, а когда гражданин подписывал договор, то разъясняли, что могут помочь лишь с подготовкой проектов обращений в контролирующие, правоохранительные надзорные органы.

Всего пострадавшие лишились более миллиона рублей. Мошенникам грозит пять лет колонии. Пока они находятся под обязательством о явке.