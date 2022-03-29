Ташкент, , 16:22 — REGNUM В 2022 году в рамках инвестиционной программы из бюджета выделено 1,2 триллиона сумов (один доллар — 11 500 сумов) на строительство и ремонт медицинских объектов.

Медицинское оборудование Rosatom.ru

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, об этом говорилось в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева и посвященного вопросам здравоохранения.

«Ответственным лицам поручено ускорить строительные работы и наладить систему технического обслуживания медицинского оборудования», — отмечает пресс-служба.

На совещании также поставлена задача утвердить единые для государственных и частных медицинских организаций тарифы, а также расширить оказание медицинских услуг в частных клиниках по выданным государством направлениям.

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