Ташкент, 29 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В 2022 году в рамках инвестиционной программы из бюджета выделено 1,2 триллиона сумов (один доллар — 11 500 сумов) на строительство и ремонт медицинских объектов.

Rosatom.ru Медицинское оборудование

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, об этом говорилось в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева и посвященного вопросам здравоохранения.

«Ответственным лицам поручено ускорить строительные работы и наладить систему технического обслуживания медицинского оборудования», — отмечает пресс-служба.

На совещании также поставлена задача утвердить единые для государственных и частных медицинских организаций тарифы, а также расширить оказание медицинских услуг в частных клиниках по выданным государством направлениям.