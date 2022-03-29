Фроловский район, Волгоградская область, 29 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Двух сотрудниц почты осудили за присвоение имущества во Фроловском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

Kontursverka.ru Касса

На скамье подсудимых оказались контролер Фроловского почтамта и начальник почтового отделения в хуторе Красные Липки. С января 2018 года по июнь 2020 года женщины брали деньги из кассы почтового отделения. Чтобы скрыть следы недостачи, сообщницы вносили в программное обеспечение недостоверные сведения о наличии денег на счёте. Всего они похитили порядка 4,5 млн рублей.

Приговором суда им назначено по два года лишения свободы в колонии общего режима. Женщины взяты под стражу в зале суда, приговор ещё может быть обжалован.