Новочеркасск, Ростовская область, 29 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудники полиции пресекли незаконную игорную деятельность. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 29 марта.

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Установлено, что 45-летний житель Новочеркасска с февраля 2021 года организовал подпольное казино в одном из нежилых подвальных помещений. В ходе обысков из игрового зала изъято два покерных стола, 14 колод игральных карт, игральные фишки общим номиналом более 3 млн рублей, денежные средства в размере 126 тыс. рублей, мобильные телефоны, банковскую карту на имя организатора, черновую бухгалтерию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

Организатор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.