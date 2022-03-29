Москва, , 16:21 — REGNUM В Югре за последние пять лет в более чем в 20 раз выросло число поддержанных государством инициатив некоммерческих организаций (НКО). Об этом заявил 29 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, сообщается на сайте Кремля.

НКО

Чукалкин пояснил главе государства, что в Ханты-Мансийском автономном округе до создания Фонда президентских грантов было поддержано из бюджетных средств всего 19 инициатив.

«А нами за пять лет — 402 инициативы, то есть рост в 21 раз», — отметил гендиректор Фонда.

Он также отметил, что в ХМАО нарастили и региональные объёмы поддержки и средства на поддержку некоммерческих организаций, в целом представив Югру, как один из лучших регионов по работе с НКО.

По данным Центра гражданских и социальных инициатив Югры победителями первого конкурса президентских грантов 2022 года стали 24 проекта социально ориентированных НКО из Ханты-Мансийского округа. Они получили поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму 40 802 017, 27 рублей.