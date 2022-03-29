Москва, , 16:21 — REGNUM Курс доллара на торгах во вторник, 29 марта, опустился ниже 83 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

По состоянию на 15:50 курс доллара опустился на 7 рублей 16 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 82,59 рубля.

В последний раз курс американской валюты находился на такой отметке 25 февраля текущего года.

Тем временем курс евро снизился на 3 рубля 79 копеек и достиг 92,80 рубля.