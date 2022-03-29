Москва, , 16:20 — REGNUM Новыми партнёрами России могут стать страны Азии и Ближнего Востока. Такое мнение 29 марта высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Карта Азии. XIX век

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

По мнению эксперта, своими санкциями Запад не смог выполнить поставленной задачи. Экономика России демонстрирует устойчивость, о чем красноречиво говорит укрепление курса рубля после краткосрочного падения.

«Еще раз повторяю: Восток, отношения с мусульманским миром — это критически важное для России направление. С Западом мы в ближайшие годы мы ни о чем не договоримся. Арабский мир — вот наши новые партнеры», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт призвал «сделать больно» Евросоюзу