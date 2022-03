Лас-Вегас, США, , 16:27 — REGNUM Немецкая рок-группа Scorpions внесла изменения в текст своей композиции Wind of Change. Об этом 29 марта сообщил портал «Канобу».

Группа Scorpions Biografii.net

Так, во время концерта в Лас-Вегасе (США) музыканты спели фразу Now listen to my heart, it sais Ukraina («А теперь послушай моё сердце — оно говорит Украина») вместо привычной Follow the Moskva down to Gorky Park («Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького»). Подобным образом коллектив призвал всех к миру, а также поддержал мирных жителей на Украине.

Напомним, что рок-группа Scorpions была основана в Германии в 1965 году. В настоящее время коллектив занимает 46 позицию в списке «Величайших артистов хард-рока» по версии телеканала VH1.

