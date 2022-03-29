Москва, 16 октября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram оштрафован на 800 тыс. рублей Мещанским районным судом Москвы за отказ исполнить запрос ФСБ РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей, говорится в решении суда.

Codecloud.co.ke Взлом

Мировой судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик признала Telegram Messenger LLP (Лондон) виновным в совершении административного правонарушения.

Речь идет о статье КоАП РФ «Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

Принято решение о наложении на ответчика административного штрафа в размере 800 тыс. рублей. Взысканные средства поступят в доход бюджета Москвы.

Напомним, в лондонский офис Telegram июле 2017 года поступил запрос ФСБ РФ о необходимости до 16 июля предоставить информацию по шести телефонным номерам. Запрос исполнен не был — ответа не поступило.

31 августа 2017 года ФСБ РФ уведомила руководство Telegram о намерении составит протокол. Протокол об административном правонарушении был составлен 14 сентября. Уточняется, что на суд представители Telegram не явились.