Казань, 29 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Татарии в этом году стартует проект по поднятию затонувших судов. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

«В настоящее время запланированы работы по поднятию судов. 11 судов должны быть подняты с территории Камского бассейна, 64 судна — с Волжского бассейна», — уточнил спикер.

Проект будет реализовывать «Росморречфлот».

В республике было проведено детальное водолазное обследование, во время которого выявили, что затонувшие суда представляют собой опасность для экологии Татарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» ведется строительство и реконструкция систем водоотведения. В республике до конца 2024 года запланировали возвести 22 очистных сооружения.

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