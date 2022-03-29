Москва, , 16:17 — REGNUM Новый пакет контрсанкций готовит российское правительство в отношении недружественных государств. Об этом объявил 29 марта российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

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Он отметил, что правительство реализует меры, «заложенные в плане первоочередных действий», причём они согласованы с президентом страны. Сейчас, по словам Мишустина, готовится «очередной пакет контрсанкций».

Напомним, очередные санкции Запада введены в отношении России на фоне проведения ВС РФ спецоперации на Украине. В Вашингтоне заявляют, что таких мощных санкций ещё не было.

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