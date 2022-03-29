Москва, 29 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Китайские компании, которые хотели бы наладить сотрудничество с РФ, опасаются снижения оборота с США и Европой и поэтому выжидают и балансируют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Mil.ru Флаги России и Китая

«Крупные предприятия КНР, скорее всего, действительно придут в Россию, — сказал Чеглов. — Наш рынок привлекателен для них. Они и так незримо, а иногда и вполне осязаемо, уже здесь. Ждут отмашки правительства, оценивают риски, прорабатывают логистику и планируют схемы работы. Да и правительству КНР важно, чтобы Россия перестроила экономику с ориентиром на Китай. Но потенциальное снижение оборотов с США и Европой опасно. Вот и выжидают, балансируют. Но нельзя рассчитывать на один только Китай. Нужно развивать отношения со всеми, кто готов их строить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, какие компании, кроме китайских, присматриваются к российскому рынку.