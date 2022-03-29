Москва, , 16:14 — REGNUM В настоящее время пока рано говорить, что китайский бизнес сможет полностью заместить ушедших из РФ западных предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«Касательно полного замещения говорить ещё рано. Пока не активизируется крупный китайский бизнес, этого не случится, — сказал Чеглов. — Есть к тому же турецкие компании с их швейными изделиями, фруктами и овощами. Есть индийские компании в фармацевтике и пивоварении и не только. Есть иранские компании. Всем наш рынок нужен. И мой опыт контактов показывает, что китайские бизнесмены самые осторожные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, какая помощь потребуется малым и средним предприятиям Китая на российском рынке.

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