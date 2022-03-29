Москва, , 16:13 — REGNUM Малые и средние предприятия Китая могут прийти на российский рынок, но им понадобится помощь российских оптовиков и маркетплейсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал прогноз о скором приходе китайских бизнесменов в Россию.

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«Приход малых и средних китайских предприятий, конечно, возможен. Им нужен новый рынок сбыта. Но новым участникам рынка придется решать вопросы логистики. Дальний Восток рядом, а Москва неблизко. В одиночку они не справятся, потребуется кооперация с региональными объединениями, — сказал Чеглов. — На помощь должны прийти крупные российские оптовики и маркетплейсы. И это будут отношения предоплаты. Импульс может дать поддержка китайскими банками, но они будут опасаться санкций. Возможно, допуск в Китай российским закупщикам будет облегчен, и тогда вырисовываются определенные перспективы».

Но, Чеглов призвал учитывать и «обратную сторону медали».

«Мы получим своеобразные «аналоги» с низким качеством и вполне сопоставимыми ценами. Поэтому правильнее развивать свое производство, не отказываясь от поставщиков из Китая», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что китайские предприниматели смогут быстро настроиться на потребительский рынок РФ.

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