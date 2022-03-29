Москва, 29 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Челябинской области растёт объём средств, выделяемых на поддержку некоммерческих организаций. Об этом президенту России Владимиру Путину заявил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Анна Алябьева ИА REGNUM Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин

Среди лидеров он назвал Югру и Ленинградскую область, а также Камчатский край. Достались хорошие слова и Южному Уралу.

«В Челябинской области тоже объём поддержки сейчас увеличился», — отметил Чукалин.

Руководитель ФПГ добавил, что в России есть целый ряд регионов, власти которых уделяют большое внимание работе некоммерческих организаций. Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина с Чукалиным прошла 29 марта. Отметим, Фонд отмечает своё пятилетие.