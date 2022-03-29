Москва, 29 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В настоящее время многие предпринимательские ассоциации и торговые палаты из КНР готовятся к системному выходу на российский рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил председатель молодежного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Фактически эти организации станут проводниками для массового прихода китайских МСП, — сказал Ежов. — В данном случае речь идет о высвобождающихся сферах торговли высокотехнологичной продукции и продукции массового потребления, которая поставлялась из недружественных стран. Примером может стать спортинвентарь, компьютерная техника и аксессуары, оборудование для МСП — от профессиональных кофемашин до мебельных и пошивочных станков. В текущих реалиях экономика — это сообщающиеся сосуды: прекратятся поставки из стран Запада — будут поступления из Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что интерес китайских компаний к российскому рынку усиливается, в том числе из-за возможности расчетов в торговых операциях в национальных валютах.